As ações foram realizadas na Bacia de Éden e no bairro Grande Rio - Reprodução/ 21º BPM

As ações foram realizadas na Bacia de Éden e no bairro Grande Rio Reprodução/ 21º BPM

Publicado 06/10/2021 18:37

Policiais Militares do 21º BPM realizaram duas ações preventivas contra as organizações criminosas que atuam em comunidades de retirada de barricadas erguidas por criminosos nas entradas da comunidade Bacia de Éden e no bairro Grande Rio.

Pela terceira vez apenas neste mês,contra as organizações criminosas que atuam em comunidades de São João de Meriti . A equipe promoveu a

De acordo com o Batalhão, os agentes estão presentes em todos os locais da cidade e não medirão esforços para retirar toda e qualquer barreira ou ação que represente desconforto à sociedade.



Com esta operação, o objetivo do grupo foi trazer de volta o direito de ir e vir da população local, antes impossibilitadas de sair de suas casas com seus veículos, além de restabelecer a prestação de serviços públicos essenciais de saúde e segurança.



Ainda segundo os agentes, a ação foi concluída de forma pacífica, sem ataques ou confrontos.