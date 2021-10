A Cedae realiza manutenção em elevatória na Rua Professora Mariana Mageli Medeiros, no bairro Jardim Meriti - Divulgação / Cedae

fornecimento de água reduzido durante manutenção da Cedae em elevatória de água na Rua Professora Mariana Mageli Medeiros, no bairro Jardim Meriti. O serviço será realizado nesta quarta-feira (06), e tem previsão de ser concluído até as 4h do dia seguinte.

De acordo com a Companhia, imóveis com caixas d’água ou cisternas não devem ser afetados pela suspensão temporária do fornecimento para a execução do serviço.



O fornecimento de água será retomado após o término da manutenção, mas em algumas áreas pode levar até 24 horas para ser normalizado por completo, segundo a Cedae.



A Companhia recomenda aos moradores que economizem e reprogramem tarefas não essenciais que possam consumir grande quantidade de água durante o período.

