Publicado 04/10/2021 20:02

Nesta terça-feira, dia 5, a São João de Meriti será destinada paracom a dose de reforço, desde que tenham tomado a segunda dose, há pelo menos seis meses. O atendimento acontece nos postos de atendimentos exclusivos,Para receber o imunizante, é necessário levar RG e CPF ou cartão do sus. Até o momento, 210.244 meritienses já foram vacinados e receberam as duas doses do imunizante ou a dose única.A pasta solicita ao munícipe que antes de ir se vacinar, observe a listagem com a distribuição por tipo de doses por Unidades de Saúde. Confira:- USF TibagiRua Tibagi, 100/101 - Jardim Metrópole