Segundo Valdecy, a ação visa entender as demandas repassadas e apresentar resultadosDivulgação

Publicado 01/10/2021 18:55

Aproximadamente 116 moradores do Morro Santa Helena, que fica no Centro de São João de Meriti, tiveram suas necessidades ouvidas e sugestão anotadas na terceira edição do Gabinete Itinerante do deputado estadual Valdecy da Saúde. A população também pode ficar por dentro das atuações do parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).



No local, moradores expuseram as necessidades do bairro, na busca de um futuro melhor.



“Esta é uma ação de proximidade. O objetivo aqui é dar voz aos moradores, que por vezes não conseguem ser ouvidos ou mesmo não conseguem ir até a Alerj para exercer sua cidadania. Estou aqui não apenas pela minha obrigação de parlamentar, mas pelo amor e carinho que tenho por cada meritiense”, disse Valdecy.



Ainda segundo o parlamentar, o evento visa entender as demandas repassadas e apresentar resultados de ações já feitas para melhorar a vida dos cidadãos.



Nas últimas duas sextas-feiras, o Gabinete Itinerante esteve no Parque Araruama e no Jardim Metrópole, ambos em Meriti, atendendo centenas de pessoas. De acordo com a organização, a ação deve continuar na cidade na próxima semana para atender moradores de outros bairros.