O Shopping Grande Rio está localizado na Rua Maria Soares Sendas, 111 - Parque Barreto, São João de MeritiDivulgação

Publicado 30/09/2021 16:38

Após o sucesso da primeira edição, o em São João de Meriti , encerra amanhã (1) ano empreendimento. A equipe, composta por profissionais da saúde, realizará as coletas em uma loja exclusiva, localizada ao lado da Renner. O atendimento será por ordem de chegada,Para ser um voluntario, é preciso se atentar a alguns: é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50kg e estar bem de saúde.No momento da doação, é necessário apresentar um documento de identidade oficial com foto, não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação, e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Além disso, Jovens com 16 e 17 anos só podem doar com autorização dos pais ou responsáveis legais.O Shopping Grande Rio está localizado na Rua Maria Soares Sendas, 111 - Parque Barreto, São João de Meriti – RJ.