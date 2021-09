De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de chuva entre 30 a 60 milímetros por hora, ou de até 100 milímetros por dia - Reprodução Internet

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de chuva entre 30 a 60 milímetros por hora, ou de até 100 milímetros por diaReprodução Internet

Publicado 29/09/2021 18:50

a previsão do tempo para este fim de semana em São João de Meriti. Segundo o portal Climatempo, os próximos dias serão nublados, com aumento de nuvens durante a tarde e possibilidades de chuva à noite, além da mudança brusca de temperatura.

Na sexta, dia 1 de outubro, a cidade deve registrar mínima de 19°C e máxima de 28°C, com pancadas de chuva à tarde e à noite. No sábado, 2, o dia será de sol com aumento de nuvens a partir da tarde, o que ocasionará em pancadas de chuva com raios e trovoadas.



No domingo (3), a cidade amanhece com tempo fechado e chove durante todo o dia. A probabilidade de chuva é de 90%, segundo o ClimaTempo.

