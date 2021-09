Material apreendido após confronto no bairro de Éden - Reprodução/ 21º BPM

Material apreendido após confronto no bairro de ÉdenReprodução/ 21º BPM

Publicado 28/09/2021 19:43

Policiais Militares do São João de Meriti ) entraram emque praticavam serie de assaltos no bairro de Éden. Na tentativa de fuga, os indivíduos, que não tiveram as identidades divulgadas, forame acabaram