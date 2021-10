A perseguição teve início quando os suspeitos empreenderam fuga - Divulgação

Publicado 01/10/2021 21:11 | Atualizado 01/10/2021 21:15

21º BPM, em confronto com dois criminosos após os mesmos empreenderem fuga e não obedecerem a ordem de parada dada pelos agentes. A dupla foi baleada e socorrida ao Hospital Municipal de São João de Meriti. Os indivíduos passam bem.

Policias militares do, em São João de Meriti , entraram emapós os mesmos empreenderem fuga e não obedecerem a ordem de parada dada pelos agentes.. Os indivíduos passam bem.

Segundo as informações da PM, os primeiros tiros foram disparados pelos suspeitos, na tentativa de despistar a perseguição dos policiais. Os homens tentaram fugir acessando a Rua Maria Botelho da Costa, com intuito de entrar na comunidade do Morro Azul.



Após o breve confronto, os dois criminosos foram localizados caídos ao solo e feridos. Com eles, foram apreendidos uma pistola canik cal 9mm, uma granada, um cinto tático, dois carregadores de pistola cal 9mm, dezesseis munições cal 9mm, um coldre de pistola e um porta carregador de pistola.



O 21º BPM alerta que toda informação recebida é de extrema importância para ajudar a guarnição a combater os crimes na cidade:



"A sensação de missão cumprida é a prova de que todo esforço dado vale a pena. Afinal muitos aceitam missões, mas só os que têm caráter, força e determinação conseguem cumpri-las", trecho de post do Batalhão.