O produtor Walber Ribeiro com os candidatos das categorias Baby, Mini e MirimDivulgação

Publicado 02/10/2021 12:00

Miss e Mister São João de Meriti Tradicional 2021, idealizado e produzido pelo professor de passarela Walber Ribeiro há 21 anos, apresentará a performance de 55 participantes na busca do título municipal.

Os representantes da beleza meritiense serão conhecidos neste sábado, dia 2 de outubro.

Após aulas e breve seleção, os participantes competirão em mais de oito categorias, dividas em: baby, 4 a 6 anos, mini, 7 a 9, mirim, 10 a 13, teen, 14 a 17, moças, 18 a 27, rapazes, 18 a 33, belos e belas, acima de 18, terceira idade, acima de 55 e plus size.



O evento anual, que é conhecido por divulgar e destacar a beleza meritiense em todas as faixas etárias, já vem sendo organizado desde julho, com ensaios semanais e trocas de experiências por meio dos vencedores do último ano.



Thais Wyatt, Miss São João de Meriti Tradicional 2020, comenta que no concurso, nem tudo é glamour: “Para ser uma representante de São João de Meriti, tem que ser simpática, ter uma boa perspectiva para o seu bairro e tem que honrar o seu município, pois estarão carregando o título de Miss. Com o título, irão aparecer várias oportunidades, saiba aproveitá-las”.



Na plateia, familiares e amigos dos candidatos acompanharão o evento ao lado dos jurados e do produtor do evento Walber Ribeiro. O idealizador, que já é um grande conhecido no mundo dos concursos de beleza, está confiante para o sucesso de mais uma edição e segundo ele, o número de inscrições disparou neste ano, comparado com a última edição.



O concurso Miss e mister tradicional São João de Meriti Tradicional 2021 acontece neste sábado, dia 2, a partir das 18h, no Le Sofistiquè, em Vilar dos Teles, com a produção de Walber Ribeiro.