Dia do Agente Comunitário de Saúde, na Paróquia Nossa Senhora da Glória, no Jardim Meriti - BETO FRANZEM

Dia do Agente Comunitário de Saúde, na Paróquia Nossa Senhora da Glória, no Jardim MeritiBETO FRANZEM

Publicado 05/10/2021 17:31

Agentes Comunitários de Saúde de São João de Meriti foram homenageados na tarde de ontem (4), Dia do Agente Comunitário de Saúde, na Paróquia Nossa Senhora da Glória, no Jardim Meriti. Para a pasta, o ACS é um personagem muito importante na implementação do Sistema Único de Saúde, fortalecendo a integração entre os serviços da Atenção Primária à Saúde (APS) e a comunidade.

Osna tarde de ontem (4), Dia do Agente Comunitário de Saúde, na Paróquia Nossa Senhora da Glória, no Jardim Meriti. Para a pasta, o ACS é um personagem muito importante na implementação do Sistema Único de Saúde, fortalecendo a integração entre os serviços da Atenção Primária à Saúde (APS) e a comunidade.

O Prefeito Dr. João, o Deputado Estadual Valdecy da Saúde e Vereadores participaram do evento e prestaram homenagens aos trabalhadores, sempre respeitando todos os protocolos indicados pelos órgãos de saúde, em relação a pandemia.



O Prefeito destacou a importância dos agentes de saúde para o bem-estar da comunidade, o avanço do programa de saúde e o quanto a Prefeitura tem trabalhado em prol dessa classe desde 2017. Já o Deputado Estadual Valdecy da Saúde relatou as dificuldades enfrentadas pela profissão e afirmou que não medirá esforços para buscar melhorias para a categoria.



O Prefeito Dr. João, o Deputado Estadual Valdecy da Saúde, a Secretária de Saúde Marcia Lucas e vereadores participaram do evento BETO FRANZEM

Os agentes trabalham na promoção, proteção e prevenção da saúde, acompanhando as famílias meritienses em suas casas e orientando-as sobre as formas de acesso ao SUS. Além disso, eles operam com o mapeamento e o cadastramento dos dados demográficos e sociais da região.



“Ser ACS é atender do bebê ao idoso e demonstrar aos moradores que eles não estão sozinhos. Uma das nossas maiores conquistas foi o reconhecimento dos ACS pelo Ministério da Saúde como uma profissão”, afirmou a Secretária de Saúde Marcia Lucas.





LEIA TAMBÉM: Paróquia São João Batista realiza Bênção aos Animais em homenagem a São Francisco de Assis