Meritienses participaram de rodas de conversas, palestra e coffee break, além de atendimento médico e ginecológicoDÉBORA VITÓRIA

Publicado 08/10/2021 15:28

Espaço Femina, na Vila São João, deu início as ações de conscientização sobre o Outubro Rosa em São João de Meriti.

O evento realizado no, na Vila São João, deu início as ações de São João de Meriti . Mulheres puderam participar de rodas de conversas, palestra e coffee break, além de atendimento médico e ginecológico, compartilhando seus conhecimentos sobre a importância de conhecer o próprio corpo, com a mastologista Christina Fidalgo Santoro.

A ação, que contou com a presença do Prefeito Dr. João, do Deputado Estadual Valdecy da Saúde e de Vereadores, conscientizou a população sobre a importância do diagnóstico precoce e da luta contra o câncer de mama.



A moradora Adriana Santaroni, de 42 anos, comentou: “Eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2019, procurei a doutora Christina Fidalgo e ela me acompanhou durante todo meu tratamento, passei por todos os protocolos obrigatórios para pacientes oncológicos. Hoje estou curada e faço acompanhamento médico há dois anos e sete meses. Agradeço ao Prefeito e ao Deputado Estadual Valdecy da Saúde por todas as melhorias realizadas nos Hospitais de São João de Meriti”.

Em conversa, o Prefeito Dr. João reforçou a importância do Sistema Único de Saúde (SUS), que oferece todos os exames necessários para o diagnóstico gratuitamente, sendo eles: preventivo, ultrassonografia transvaginal e mamografia.



O que é o Outubro Rosa?



Instituído no Brasil pela Lei nº 13.733/18, o mês de outubro é conhecido mundialmente pela luta e conscientização contra o câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) apenas no ano de 2020 foram registrados mais de 2,3 milhões de casos novos. O câncer, se descoberto na fase inicial, tem maior chance de cura. A Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) recomenda a realização do exame de mamografia a partir dos 40 anos, anualmente.



