Há previsão de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia.Foto: reprodução internet

Publicado 09/10/2021 19:39

A chuva que cai em São João de Meriti neste fim de semana, atrapalhou a programação de alguns munícipes que planejaram atividades para o feriadão. Apara os próximos dias na cidade da Baixada Fluminense, será de, que ocasionará em pancadas de chuva para o período da manhã e à noite. De acordo com o Climatempo, a probabilidade do fenômeno é de 90% neste domingo, segunda e terça-feira.

Amanhã, dia 10, a previsão é de chuva durante o dia todo, com temperatura mínima de 19ºC e máxima de 21ºC. Já na segunda (11), véspera de feriado nacional, a temperatura na cidade deve se manter baixa, registrando mínima de 17°C e máxima de 21°C.



No feriado de Nossa Senhora Aparecida (12), as chances de chuva no município diminuem, mínima de 20ºC e máxima de 24ºC. O sol aparecerá entre nuvens, mas pancadas de chuva ainda aparecem na previsão do Climatempo.