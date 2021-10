A ação que ofereceu vagas destinadas aos mais diversos públicos, seguirá até o dia 16/10 - BETO FRANZEM

Aconteceu na manhã desta quinta-feira, 14, o, uma das vencedoras da concessão da Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae). Ao todo, serão selecionados 60 moradores da cidade, mas a meta da empresa é contratar cerca de 220 meritienses até o próximo ano.

O diretor-superintendente da Águas do Rio, Cleyson Jacomini, disse que o propósito da atuação é cuidar das cidades: “Com o intuito de fomentar a renda da região, gerando empregos e capacitando moradores, realizamos a seleção dos meritienses, valorizando a mão de obra local, que conhece a necessidade e os anseios da população”.



A ação que ofereceu vagas destinadas aos mais diversos públicos, seguirá até o dia 16/10. O processo está sendo realizado na Agência de Atendimento ao Trabalhador, localizada no interior do Shopping do Jeans, em Vilar dos Teles, com o apoio da Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda.



Ana Meriti, Secretária de Trabalho e Renda, quando questionada sobre a importância dessa parceria e a expectativa em relação às vagas, da geração de emprego e renda, agradeceu ao prefeito pelas melhorias realizadas no município. Ela afirmou que o SINE e a Prefeitura seguirão de portas abertas para futuras ações.



Josi Silva, 27 anos, auxiliar de serviços gerais, afirmou: “Ações como essa são de grande relevância aqui no município, pois visam uma recolocação profissional dos moradores em um momento tão difícil como esse que estamos vivenciando. A minha expectativa aqui hoje é conseguir atender a todos os requisitos necessários para ocupar a vaga e sair daqui empregada”.



A Concessionária Águas do Rio atuará em nove municípios da Baixada Fluminense, tais como: São João de Meriti, Duque de Caxias, Belford Roxo, Magé, Nilópolis, Japeri, Queimados, Nova Iguaçu e Mesquita.