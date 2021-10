O projeto de lei 4.963/21 é uma homenagem ao humorista Paulo Gustavo, falecido em maio deste ano vítima de covid-19 - Reprodução

O projeto de lei 4.963/21 é uma homenagem ao humorista Paulo Gustavo, falecido em maio deste ano vítima de covid-19Reprodução

Publicado 14/10/2021 20:41

O projeto de lei 4.963/21, aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) na última quarta-feira (13), que prevê a criação do ‘Dia Estadual do Humor’ seguiu para sanção ou veto do governador, Cláudio Castro. O PL foi votado pelos parlamentares da Alerj em discussão única e é uma homenagem ao humorista Paulo Gustavo, falecido em maio deste ano vítima de covid-19, quando tinha apenas 42 anos.



De acordo com o projeto, o Dia Estadual do Humor, passa a ser comemorado no dia 30 de outubro, data de aniversário do comediante.



O deputado André Ceciliano (PT), autor do projeto, lembrou que Paulo Gustavo dizia que “rir é um ato de resistência” e enfatizou que, especialmente no dia 30 de outubro, ficará banido o mau humor. “Nosso objetivo é eternizá-lo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro e promover uma celebração ao ato de fazer rir”, declarou Ceciliano.



Para o deputado estadual, Valdecy da Saúde (PTC), um dos parlamentares que votou favorável ao projeto, Paulo Gustavo é reconhecido como um dos grandes nomes do humor. “Ele não foi apenas um ator, foi e ainda é uma referência para novas gerações de humoristas. Eternizar essa data significa preservar a memória dele e dar ao nosso povo um dia a mais para sorrir. Agora é aguardar a decisão do governador”, afirmou.



Ao longo de sua carreira, Paulo Gustavo colecionou personagens que fizeram história na TV, no teatro e nos cinemas, deixando um extenso legado para o humor nacional. Vale destacar que recentemente uma das ruas mais famosas de Icaraí, bairro onde o ator morou, foi renomeada em sua homenagem.