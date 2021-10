A mercadoria recuperada por agentes da DRFC e militares está avaliada em R$ 90 mil - Divulgação

A mercadoria recuperada por agentes da DRFC e militares está avaliada em R$ 90 milDivulgação

Publicado 15/10/2021 22:35

Uma empresa de cigarros teve uma de suas, avaliada em, desviada por dois homens. Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas () e, ao se situarem da irregularidade, prenderam os dois acusados no bairro Venda Velha, em São João de Meriti . Um dos presos é motorista da transportadora.

Segundo as investigações, ele e o responsável pela guarda do produto se apropriaram da mercadoria para revendê-la. A Delegacia ainda apura se o acusado é suspeito de “tombo do seguro”, pois possui sete registros em que aparece como vítima de roubo de carga.



Diante dos fatos, a dupla foi encaminhada ao sistema prisional e autuada em flagrante por apropriação indébita, com pena de mais de cinco anos de prisão.

