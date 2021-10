Detran - Divulgação/Detran

DetranDivulgação/Detran

Publicado 15/10/2021 20:23

Neste sábado (16), o Detran promove mais um mutirão de serviços para a emissão da carteira de identidade em sua unidade de São João de Meriti. O atendimento será das 8h às 14h. Para evitar aglomerações, há necessidade de agendamento prévio.



O usuário pode agendar o atendimento pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042.



“Com os mutirões, estamos reduzindo significativamente a demanda represada, além de possibilitar a realização do serviço aos sábados, já que muitos usuários não têm tempo livre durante a semana. Sempre seguindo os protocolos de saúde, cerca de 200 mil pessoas já foram atendidas desde o início da pandemia”, destaca o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.



O Posto do Detran em Meriti está localizado na Rua Egas Muniz, 22, em Vilar dos Teles.