Delegacia de São João de Meriti - 64ª DP Polícia CivilReprodução Google Maps

Publicado 15/10/2021 19:57

Policiais Civis da 64ª DP, prenderam em flagrante um homem que estava circulando com um veículo clonado. Na abordagem policial, o suposto proprietário não tinha a posse de nenhum dos documentos do carro para apresentar aos agentes.

Ainda segundo detalhes da ação, os policiais realizaram uma pesquisa através da placa do veículo no banco de dados da Polícia Civil, e identificaram o real proprietário, que reside no município de Petrópolis.



Após verificar o motor do veículo, os policiais também constataram que o automóvel é produto de roubo no bairro Engenho Novo, na Zona Norte do Rio.

