Em Meriti, a campanha seguirá sendo realizada até o dia 29/10, nos mesmos locais - Divulgação

Publicado 16/10/2021 08:00

DIA D de Multivacinação em São João de Meriti, das 8h às 17h. Em 21 postos, crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade poderão atualizar a caderneta de vacinação. A organização reforça que, após a ação de hoje, a campanha seguirá sendo realizada até o dia 29/10, nos mesmos locais.

A pasta solicita aos responsáveis que compareçam com cada criança ou adolescente à unidade munidos da caderneta de vacinação, para que o profissional de saúde possa avaliar se há alguma vacina que ainda não foi aplicada.



Na ação da Prefeitura de São João de Meriti, que tem o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, serão ofertadas todas as vacinas do calendário nacional para as crianças e adolescentes, dentre elas BCG, Pneumocócica 10 valente, Varicela, Tríplice viral (Sarampo, rubéola, caxumba), VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tetraviral (Sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana) e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).



A aplicação será realizada em 21 unidades de saúde. Confira:



ESF TUCÃO

Avenida Automóvel Clube S/N Vilar dos Teles



ESF COELHINHO

Rua Manoel Cunha S/N Coelho da Rocha



ESF SARAPUÍ

Rua Sarapuí S/N Praça da Bandeira



ESF NOVO RIO

Avenida Estácio de Sá S/N Lote 35 Quadra 31 Venda Velha



ESF PARQUE ALIAN

Rua Jasper 312 Parque Alian



ESF MORRO DAS PEDRAS

Rua Morro das Pedras S/N Vilar dos Teles



ESF GATO PRETO

Rua Ceci S/N Éden



ESF PORTO ALEGRE

Rua Fernandes de Queiróz S/N Jardim Metrópole



ESF ARARUAMA

Estrada São João Caxias S/N Parque Araruama



ESF VILA ROSALI

Rua Mário Cabral S/N Vila Rosali



ESF VILA NORMA

Rua Higino Marzo Lote 1 Quadra F Vila Norma



USB PARQUE JOSÉ BONIFÁCIO ALMIR GONÇALVES DIAS

Rua Visconde de Barbacena 645 Jardim José Bonifácio



ESF POSTO DA VILA TIRADENTES

Rua Dr. José de Carvalho, 162 – Vila Tiradentes



ESF VILA SÃO JOSÉ

Avenida Comendador Teles, 3199 - Vila São José



USF VILA JURANDIR

Rua Joaquim Couto, S/N - Vila Jurandir



CENTRO DE SAÚDE DR. ANÍBAL VIRIATO

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti



USF TIBAGI

Rua Tibagi, 100/101- Jardim Metrópole



USF COELHO DA ROCHA

Rua Ex-Combatente, s/nº - Coelho da Rocha



ESF VILA SÃO JOÃO

Rua Euclides da Cunha s/nº – Vila São João



ESF VILA UNIÃO

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau



PRAÇA DOS TRÊS PODERES

Avenida Lincoln, S/N - Em frente à prefeitura