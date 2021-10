São João de Meriti

Mais de 100 moradores de Coelho da Rocha são atendidos na quarta edição do Gabinete Itinerante Valdecy da Saúde

O parlamentar conversou diretamente com os meritienses e ouviu as demandas do bairro

Publicado 16/10/2021 13:26 | Atualizado há 2 dias