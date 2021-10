Meriti segue aplicando dose de reforço em idosos e profissionais da saúde - Divulgação

Publicado 20/10/2021 07:20

O município de São João de Meriti segue aplicando a terceira dose da vacina contra a covid-19 em idosos a partir de 65 anos de idade e profissionais da saúde com 50 anos ou mais, nesta quarta-feira (20). O atendimento acontece em diversos pontos, das 8h às 15h.



A pasta relembra que a dose de reforço é apenas para aqueles que tenham tomado a segunda dose há pelo menos, seis meses.



No momento da imunização, é obrigatório a apresentação de um documento com foto, cartão SUS e comprovação da aplicação das duas primeiras doses.



Veja onde se vacinar em Meriti:



Idosos a partir de 65 anos



USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101 - Jardim Metrópole



USF de Coelho da Rocha

Rua Ex-Combatente, s/nº - Coelho da Rocha



ESF da Vila Tiradentes

Rua Dr. José de Carvalho, 162 - Vila Tiradentes



USF de Vila São João

Rua Euclides da Cunha, s/nº – Vila São João



Praça dos Três Poderes - Em frente à Prefeitura de São João de Meriti - Jardim Meriti



Profissionais da Saúde



Praça dos Três Poderes - Em frente à Prefeitura de São João de Meriti - Jardim Meriti