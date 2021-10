PM - Pixabay

Publicado 20/10/2021 00:15

Policiais militares do 21º BPM, em São João de Meriti, prenderam dois homens, que não tiveram as identidades divulgadas, por porte ilegal de arma de fogo.



A ação realiza na Estrada São João Caxias, altura do bairro Parque Analândia, terminou com a apreensão de um revólver calibre 38, encontrado com os suspeitos.



Ainda segundo o Batalhão, a dupla obedeceu a ordem de parada dada pelos policiais.



Diante dos fatos, os presos foram encaminhados a 54ª DP, em Belford Roxo, para prestação de esclarecimentos.

