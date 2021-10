Na ação, grande quantidade de material entorpecente, um simulacro de arma de fogo e dois rádios transmissores foram apreendidos - Reprodução

Publicado 22/10/2021 07:20

Policiais Militares do 21° BPM prenderam dois indivisos com farta quantidade de drogas em São João de Meriti, na Baixada fluminense. A captura foi realizada durante patrulhamento de rotina dos agentes, na rua Francisco Teixeira, em Engenheiro Belford. As identidades dos presos não foram reveladas.



Segundo as informações do Batalhão, ao avistarem os homens e suspeitarem de suas atitudes, a equipe deu ordem de para ambos. Eles tentaram fugir da equipe, mas não obtiveram sucesso.



Com eles foram apreendidos grande quantidade de material entorpecente, um simulacro de arma de fogo e dois rádios transmissores.



O 21º BPM detalhou todo o material apreendido nesta ação: um simulacro de pistola, dois rádios transmissores, 28 pedras de Haxixe, 135 pinos de cocaína, 100 pinos de Skank, 140 trouxinhas de maconha e 120 pedras de Crack.



A ocorrência foi encaminhada a 54ª DP.