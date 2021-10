Evento "A Importância da Prevenção na Melhor Idade" foi realizado no CRAS do Centro - DÉBORA VITÓRIA

Publicado 21/10/2021

O Cras do Centro de Meriti promoveu, nesta semana, o evento "A Importância da Prevenção na Melhor Idade", direcionado aos idosos. No encontro dirigido pela psicóloga Cláudia Bonfim, foram debatidos diversos temas, tais como: a importância da valorização do idoso, autoestima, Outubro Rosa, direito aos benefícios previstos em lei e orientações de segurança.



Marta Catana, participante do evento, falou sobre a atuação do CRAS no município: “Aqui me sinto acolhida, pois eles despertam uma sensação de liberdade em cada um de nós, sendo um instrumento de grande importância no município, pois tratam a população com muito amor. Pretendo retornar em outras ações”.



A Assistente Social do CRAS Centro, Alessandra Magalhães destacou a importância de duas pautas levantadas: a comemoração do Dia do Idoso (01/10), e a realização do exame de prevenção ao câncer de mama.



O encontro contou com a participação da psicóloga Cláudia Bonfim DÉBORA VITÓRIA

Segundo Claudia Bonfim, o trabalho realizado no CRAS traz para os idosos autonomia e entendimento do atual cenário: “Eles compartilham vivências, participam de atividades e trabalham a saúde mental”.



Para participar do grupo de idosos do CRAS e ter acesso a outros benefícios, o solicitante, morador de São João de Meriti, poderá procurar a unidade de abrangência de seu bairro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h:



CRAS Centro: Rua São João Batista, 742 – Centro.

CRAS Éden: Rua Ana Brito da Silva, 2.470 - Éden.

CRAS Íris: Rua Copacabana, 50 – Jardim Íris.

CRAS Vila São José: Avenida Comendador Telles, 3199, casa 2 – Vila São José.