Drogas apreendidas na ação Divulgação/ PM

Publicado 21/10/2021 19:45

Uma ação do 21º BPM no Centro de Meriti terminou com um suspeito morto e drogas apreendidas. A troca de tiros entre criminosos e agentes da PM aconteceu na Rua Santana. O indivíduo, incialmente baleado, foi socorrido ainda com vida ao Hospital Municipal de São João de Meriti, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.



Segundo os detalhes, os disparos foram iniciados pelo grupo de suspeitos. Uma equipe do 21º BPM revidou a injusta agressão.



No local, após cessar-fogo, os agentes encontraram e apreenderam uma pistola cal. 380, três munições intactas, um estojo deflagrado, um rádio transmissor, 125 pinos de cocaína, 114 tabletes de maconha e um aparelho telefone da marca IPhone 11.



A ocorrência foi encaminhada a DHBF.