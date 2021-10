Os agentes apreenderam uma pistola Bersa, cal. 9mm e material entorpecente - Divulgação

Publicado 22/10/2021 22:26

Um criminoso foi baleado durante operação do 21º BPM para retirada de barricadas em regiões da comunidade no bairro Jardim Metrópole, em São João de Meriti. O indivíduo atingido foi socorrido ao Hospital Municipal de São João de Meriti, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.



Segundo as informações, uma equipe estava trabalhando no local, garantindo a livre circulação dos moradores, quando foi alvo de disparos de arma de fogo. Houve troca de tiros.



Após cessar-fogo, a guarnição socorreu o suspeito ferido e realizou varredura no espaço, encontrando mais drogas.



A ocorrência foi encaminhada a DHBF.