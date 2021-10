Detran-RJ oferece diversas vagas em mutirão neste sábado - Divulgação/Detran.RJ

Publicado 22/10/2021 18:01

Um novo mutirão de serviços do Detran acontece, neste sábado (23), em São João de Meriti. O atendimento será destinado aos serviços de emissão da carteira de identidade, habilitação e veículos. Para evitar aglomerações, há necessidade de agendamento prévio realizado pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou teleatendimento.



Os serviços de veículos, como transferência de propriedade, 2ª via de CRV, alteração de características, mudança de cor, transformação de combustível, baixa e inclusão de alienação, alteração de nome/razão social, inclusão de ANTT, blindagem e intenção de venda, estarão disponíveis das 8h às 13h.



Para serviços de habilitação, primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva e emissão da carteira de identidade, o atendimento acontece entre 8h e 14h.



“Estamos realizando mutirões e aumentando o número de serviços digitais para atender cada vez mais à população e, assim, acabar com a demanda reprimida no estado”, frisou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.



O Detran.RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações.