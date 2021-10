Apenas os indivíduos com intervalo de seis meses entre a D2 e D3 tem direito de receber a dose de reforço - Reprodução

Apenas os indivíduos com intervalo de seis meses entre a D2 e D3 tem direito de receber a dose de reforçoReprodução

Publicado 23/10/2021 07:30

Neste sábado, dia 23 de outubro, o município de São João de Meriti vacina toda a população a partir de 12 anos de idade que esteja dentro do prazo ou que ainda não recebeu a primeira, segunda e terceira dose do imunizante contra a covid-19. O atendimento será realizado em diversos pontos da cidade, especialmente na Praça dos Três Poderes, em frente à Prefeitura, das 8h às 12h.



A pasta reforça que só poderá tomar a segunda dose ou a terceira dose quem tiver tomado as doses anteriores também no município. Os menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou de um responsável.



Para receber o imunizante, é necessário levar RG e CPF ou cartão do SUS. Até a última divulgação, 248.517 meritienses haviam sido imunizados com a primeira dose, com a segunda 131.285 e com dose única 8.827.



Confira a lista dos locais de vacinação:



Jovens de 12 a 17 anos de idade (1ª dose)



- Paróquia Nossa Senhora da Glória.

- Praça dos Três Poderes - em frente à Prefeitura de São João de Meriti - Jardim Meriti.



Profissionais da saúde com 50 anos de idade ou mais (3ª dose)



- Praça dos Três Poderes - Em frente à Prefeitura de São João de Meriti - Jardim Meriti



Pessoas a partir de 65 anos de idade (3ª dose)



- Praça dos Três Poderes - Em frente à Prefeitura de São João de Meriti - Jardim Meriti



Segunda dose (+18)



- Aníbal Viriato

- Tenda da Praça dos Três Poderes



Primeira dose (+18)



- Paróquia Nossa Senhora da Glória

- Rua Dinorá Silva, 4 - Jardim Meriti (em frente ao antigo PAM)