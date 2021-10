São João de Meriti

Com presença de Cláudio Castro, Meriti realiza 3ª edição do Prefeitura no seu Bairro e reinaugura Centro de Atenção Psicossocial Infantil e Escola Municipal

Além da grande ação social que levou a Administração Pública ao bairro Jardim Sumaré, toda a população será beneficiada com as novas instalações reinauguradas

Publicado 23/10/2021 23:29 | Atualizado há 2 horas