A unidade escolar atende a 365 alunos da educação infantil ao ensino fundamental - DÉBORA VITÓRIA

Publicado 26/10/2021 20:37

A cidade de São João de Meriti entregou a população mais uma unidade escolar totalmente revitalizada, a sexta reinaugurada apenas neste ano. A Escola Municipal Antônio Guedes, localizada no bairro Trezentos, passou por uma grande reforma e agora poderá atender a 365 alunos da educação infantil ao ensino fundamental.



O Prefeito Dr. João, o Secretário de Educação, José Carlos, o Deputado Estadual Valdecy da Saúde e o Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, participaram da solenidade de reinauguração.



“Hoje é mais um dia especial, pois estamos reinaugurando mais uma unidade escolar totalmente revitalizada, que é a quarta dentro de uma comunidade. A presença do Governador do Estado nos demonstra o quanto nosso Prefeito valoriza a Educação. Aproveito para parabenizar todo o quadro de professores e diretores de São João de Meriti pelo excelente trabalho prestado à população”, agradeceu o Secretário de Educação José Carlos.



As principais melhorias na unidade escolar que retornou com as aulas presenciais em agosto deste ano, foram a reconstrução dos revestimentos e a manutenção nos telhados que acabaram com os vazamentos.



Escola Municipal Antônio Guedes, em São João de Meriti DÉBORA VITÓRIA

O Prefeito agradeceu ao Governador pela união e pelos investimentos realizados na cidade e destacou a importância da parceria existente entre estado e o município. “Nosso governo ficará na história política de São João de Meriti pela quantidade de obras, investimentos e melhorias que estamos trazendo para a educação na nossa cidade”, afirmou Dr. João.

