Novo coronavírus - Reprodução

Novo coronavírus Reprodução

Publicado 26/10/2021 23:51

No Boletim Epidemiológico desta terça-feira (26), o município de São João de Meriti registrou um novo caso de coronavírus. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo, 16.508 casos positivos da doença. O número de óbitos, 1.345, não apresentou nenhum caso nesta nova atualização.



Ao todo, 15.157 meritienses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas com suspeita por Covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 3 e podem ser descartados 5251 casos.

Em nova atualização do Painel Covid-19 no site da prefeitura, a pasta disponibilizou a taxa de ocupação de leitos de UTI que atingiu 16,7%, neste vigésimo sexto dia do mês.

VACINÔMETRO

Primeira dose: 248.517

Segunda dose: 131.285

Dose única: 8.827