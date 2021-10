Palestra foi ministrada pela subsecretária de Saúde e médica, Dra. Malu - Divulgação

Palestra foi ministrada pela subsecretária de Saúde e médica, Dra. MaluDivulgação

Publicado 28/10/2021 20:57

Celebrando e educando a população sobre a prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama, a pasta de Assistência Social de Meriti promoveu, na Unidade de Saúde do Jardim Sumaré, mais uma ação educativa em comemoração ao Outubro Rosa. O evento foi aberto e contou com uma palestra ministrada pela subsecretária de Saúde e médica, Dra. Malu.



Na ocasião, a subsecretária fez questão de reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama: "Essa comemoração é mais uma ação da Secretaria de Saúde e isso está acontecendo em quase todas as unidades durante todo o mês de outubro. Estamos preparados para receber a mulher meritiense para consultas, orientações e exames, lembrando que acabamos de entregar um mamógrafo novinho para dar continuidade à pesquisa e diagnóstico do câncer de mama", comentou.



Segundo a pasta, o aparelho possui alta resolução, com imagem entregue imediatamente ao paciente que após 15 dias retorna para buscar o laudo ou pode optar por recebê-lo via WhatsApp. A previsão é de 25 mil mamografias até o final do ano e só durante outubro, a expectativa é atender três mil mulheres.



A ação reforçou a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama Divulgação

A paciente da Unidade de Saúde do Jardim Sumaré, Rosimere Fernandes, ficou emocionada ao participar do evento: “tenho casos na minha vizinhança de câncer de mama. Acredito que essa doença muda muito a nossa vida e o melhor remédio para ela, é a prevenção. Estou muito feliz porque além de informação, ganhei um sorteio no evento”, comentou.

Rosimere Fernandes, de 32 anos, moradora da região e paciente da Unidade de Saúde do Jardim Sumaré e o vereador Rodrigo Pit Divulgação