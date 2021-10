Meritienses cadastrados e contemplados no Programa SuperaRJ já podem retirar beneficio - Reprodução

Publicado 29/10/2021 20:39 | Atualizado 29/10/2021 20:40

Meritienses contemplados e cadastrados no Programa SuperaRJ do Governo do Estado do Rio de Janeiro já podem retirar o cartão com o benefício. Segundo a Secretaria de Assistência Social de São João de Meriti, mais de 1.000 cartões foram contemplados, mas seus respectivos donos ainda não pegaram o benefício.



O objetivo do programa é o enfrentamento e a superação da crise econômica causada pelas medidas de combate à pandemia da covid-19, com prioridade para os cidadãos que se encontram em estado de vulnerabilidade social e pobreza.



A pasta solicita ao meritiense que tem direito ao cartão, que acesse o site https://www.superarj.rj.gov.br/ para mais informações, como local de retirada.

