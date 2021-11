Prefeitura de São João de Meriti - Divulgação/PMSJM

Prefeitura de São João de MeritiDivulgação/PMSJM

Publicado 04/11/2021 23:20

Para auxiliar as famílias em situação de risco pessoal e social, a Prefeitura de São João de Meriti juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social, apresenta os diversos serviços da assistência social. De acordo com a pasta, o atendimento acontece apenas no Plantão Social, no prédio da prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.



Um dos benefícios ofertados é o passe livre interestadual. Para adquiri-lo, é necessário ter 60 anos ou mais, estar inscrito no CadÚnico, ter o Número de Identificação Social (NIS) ativo, o recadastramento estar em dia e ter renda familiar de até dois salários mínimos. Confira outros serviços:



- Auxílio sepultamento: Para habitantes do município ou pessoas que falecem em Meriti. É necessário apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência do obitante, do solicitante e declaração de óbito.



- Atendimento social, visitas domiciliares (em casos específicos), encaminhamento para a inclusão em programas de transferência de renda, atendimentos emergenciais, orientação familiar, promoção de estratégias de acesso à moradia, ao trabalho, à saúde, à educação, etc., encaminhamentos para a rede socioassistencial, concessão do auxílio sepultamento, mediante entrevista e realização do cadastro social.



Para mais informações, o meritiense deve entrar em contato com a secretaria no endereço: Avenida Presidente Lincoln, 899, Jardim Meriti, São João de Meriti.