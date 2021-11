Novos leitos de UTI no Hospital Municipal de São João de Meriti - Divulgação/Beto Franzen

Publicado 05/11/2021 07:06

O Hospital Municipal de São João de Meriti registrou a menor taxa de ocupação de leitos de UTI destinados a pacientes com a covid-19 desde o início da pandemia. No Boletim Epidemiológico desta quinta-feira, 4 de novembro, a pasta disponibilizou o número de internados na UTI exclusiva que caiu de 6 para 2 pessoas. Pela primeira vez desde maio de 2020, mês de inauguração do Hospital, a porcentagem ficou abaixo dos 7%.

Ao todo, 15.168 meritienses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas em acompanhamento por Covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 1 e podem ser descartados 5251 casos.

Meriti também apresentou no boletim apenas um novo caso da doença, totalizando 16.528 casos positivos. O número de óbitos, 1.356, não registrou novos casos nesta nova atualização.

Mais de 50% da população já recebeu a primeira dose ou a dose única da vacina contra a covid-19. Detalhadamente, 248.517 pessoas receberam a primeira dose, 131.285 a segunda, e tomaram a dose única 8.827 meritienses.