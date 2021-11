O Gabinete Itinerante Valdecy da Saúde chega a sua quinta edição em São João de Meriti - Divulgação

Publicado 05/11/2021 16:50 | Atualizado 05/11/2021 19:25

O Gabinete Itinerante Valdecy da Saúde chega a sua quinta edição em São João de Meriti. O projeto que começou em setembro de 2021 e já percorreu os bairros Parque Araruama, Jardim Metrópole, Morro Santa Helena, Coelho da Rocha, agora está na Vila Rosali. Ao todo, mais de 500 meritienses já foram ouvidos e conheceram um pouco dos projetos já realizados do representante.



Na manhã desta sexta-feira, 5 de novembro, a meritiense Paula Caroline, de 31 anos, sugeriu a criação de mais uma creche no bairro Vila Rosali, além da melhoria na segurança pública.



“Acho muito importante este contato do parlamentar com os moradores, por que às vezes a gente se desamparada pela pessoa em quem confiou o voto. E essa satisfação sobre o trabalho realizado e o olho no olho do povo, faz toda a diferença", contou Paula.



Por sua vez, o Deputado Valdecy da Saúde segue ouvindo as sugestões de melhorias dos moradores para levar aos executivos municipal e estadual e mostrando o trabalho que realiza na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), como vários projetos e coautorias.



Segundo a organização do evento, a partir de 2022 o Projeto Gabinete Itinerante vai percorrer outras cidades do estado.

