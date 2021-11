Agentes do 21º BPM apreenderam farta quantidade de material entorpecente - Reprodução

Publicado 09/11/2021 17:17

Uma operação do 21º BPM (São João de Meriti) contra crimes e irregularidades terminou com dois criminosos presos e um menor de idade apreendido. A ação foi realizada na comunidade do Gogó.

Segundo o Batalhão, grande quantidade de drogas foi encontrada no local e apreendida. Não houve troca de tiros.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na 54ª DP, em Belford Roxo.