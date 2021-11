Associação Educacional Francisca Nubiana, na Vila São José, é contemplada em campanha nacional de doação - Divulgação

Publicado 10/11/2021 20:15

Com uma trajetória de trabalho de 29 anos no bairro Vila São José, em São João de Meriti, a Associação Educacional Francisca Nubiana acaba de ser comtemplada em projeto nacional de Educação. A empresa social Impacto, através de uma plataforma tecnológica, conectará doadores em potencial a instituições que necessitam de suporte para se estruturar e crescer.



Os benéficos recebidos atenderão a mais de 100 crianças que participam da escola de educação infantil, e aos alunos da orquestra clássica Som da Vila, projeto cultural que ensina música a 40 jovens do entorno.



Com o apoio da campanha de educação, a Associação Educacional pretende conseguir suporte financeiro para contratar novos colaboradores, como uma merendeira, uma orientadora pedagógica e uma assistente social.



“Precisamos dar visibilidade para as nossas ações. É muito difícil apresentar o projeto para empresas, conseguir parcerias. Não tem como promover a educação sem recursos. Queremos que as pessoas entendam que os investimentos delas podem se tornar capital social de grande valia, que gera impacto para a sociedade em todos os âmbitos: trabalho, cultura, empoderamento por meio do conhecimento. Vivemos das palavras que fazem com que a gente continue, mães de crianças pequenas que nos agradecem com lágrimas nos olhos”, disse Nubia da Silva, diretora da escola primária e gestora executiva do projeto.



Ainda segundo a organização, uma oficina de informática, com recursos para fazer a manutenção e adquirir novos equipamentos, será reativada.