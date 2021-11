Light - Divulgação

LightDivulgação

Publicado 11/11/2021 08:00

Nesta quinta-feira (11), o fornecimento de energia elétrica será interrompido em três bairros de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, entre 10h e 18h.



A Light, empresa responsável pelo serviço, informou que realizará uma manutenção e ampliação da rede distribuidora no Parque Analândia, Parque Tiete e no Parque Araruama.



A empresa também reforçou que a energia poderá ser restabelecida antes do horário previsto e poderá haver alterações ou cancelamentos da programação.



Confira os detalhes da interrupção:



Parque Analândia

Das 10h às 18h

Rua DOUTOR JOSE SOARES (parte)



Parque Araruama

Das 10h às 18h

EST MUNICIPAL S JOAO DE MERITI (parte)



Parque Tiete

Das 10h às 18h

Rua RIO DAS FLORES (parte)