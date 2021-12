Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Ordem Pública, realiza Operação ‘Papai Noel' - Divulgação/ PMSJM

Publicado 02/12/2021 09:00

Nesta quinta-feira, 2 de dezembro, a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Ordem Pública, inicia a Operação ‘Papai Noel', ao redor dos centros comerciais do município. Segundo a pasta, os agentes da secretaria atuarão de maneira estratégica em algumas regiões para coibir a prática de delitos e manter a preservação do patrimônio público.



A ação que segue por todo o mês de dezembro, contará com a participação de 30 agentes da secretaria e mais duas patrulhas do Programa Estadual de Implantação de Serviços (PROEIS), que atuarão no Centro do Vilar e de São João de Meriti.



A abertura da Operação Papai Noel está marcada para às 10h, na Secretaria de Ordem Pública. O evento terá a ilustre presença do prefeito de São João de Meriti, Dr. João.