Da esq. para a dir.: secretário estadual de Agricultura, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro Marcelo Queiroz, governador Cláudio Castro e a subsecretária de Promoção e Bem-Estar Animal da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade de São João de Meriti Luciene Maria

Publicado 01/12/2021 21:06

A subsecretária de Bem-Estar Animal de São João de Meriti, Luciene Maria, participou do lançamento do Programa RJPET, que tem por finalidade a realização de ações que incentivam a adoção, conscientização da população, prevenção e erradicação de doenças, além de apoiar programas e projetos de defesa e bem-estar de animais.



Em recente visita ao município, o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro, Marcelo Queiroz, marcou presença na 2° edição do Dia P animal e destacou o desejo de apoiar a causa.



Segundo a pasta, no início de 2022 será disponibilizado o primeiro lote de castrações, totalizando 1.000. Todos os procedimentos serão realizados na Clínica Veterinária Arca de São João, localizada no Centro do município.



“Conseguir essas castrações pode ser considerada uma das maiores conquistas da nossa pasta, poder trazer o programa de controle populacional de cães e gatos é de suma importância, pois estamos expandindo e promovendo ações jamais vistas em gestões anteriores. Tudo isso só foi possível graças à coragem, sensibilidade, parceria e confiança do Prefeito Dr. João e do Deputado Valdecy da Saúde”, avaliou a subsecretária Luciene Maria.



Castração animal



A castração traz diversos benefícios para saúde do animal e do proprietário, tais como: ajuda a reduzir o número de animais abandonados nas ruas, prevenção de doenças, melhora o comportamento, diminui o risco de fugas e aumenta a expectativa de vida do pet.