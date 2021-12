Dia de Luta contra a AIDS em Meriti - Divulgação

Publicado 30/11/2021 23:42

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Saúde, realiza nesta quarta-feira, 1º de dezembro, na Praça Três Poderes, às 8h, o evento Arte, Cultura e Prevenção em alusão ao Dia Mundial de Luta Contra a Aids. Ao longo do dia ocorrerão apresentações artísticas e culturais em parceria com colaboradores.



As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) estarão de portas abertas para atender à população, fornecendo medicamentos de Profilaxia Pós-Exposição (PEP) nas UPAS de Jardim Irís, Éden e no próprio programa, além do fornecimento gratuito de preservativos.



Os postos de saúde do município também realizam os testes rápidos do vírus HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Segundo a pasta, atualmente, o município possui cerca de 3.706 pessoas notificadas como portadoras do vírus da AIDS.



Para finalizar haverá um abraço coletivo e balões vermelhos serão soltos contra o preconceito.