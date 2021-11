Uma das meninas recebe a visita de autoridades enquanto era atendida - Divulgação

Publicado 29/11/2021 23:00

Uma das vítimas do confronto entre criminosos especializados em roubo de cargas e policiais, recebeu alta do Hospital Municipal de São João de Meriti e passa bem. A estudante Eduarda Estulano V. Davilla, de 11 anos, foi baleada e precisou passar por uma cirurgia. A menor estava dentro de um carro de transporte escolar no momento do tiroteio.



A segunda vítima do confronto, também de 11 anos, foi Marcelly vitória da Silva. A estudante bateu com a cabeça no veículo escolar, recebeu atendimento no Hospital Municipal e após acompanhamento, foi liberada.



O prefeito João Ferreira Neto e o deputado Valdecy da Saúde estiveram no hospital visitando as meninas feridas no tiroteio.



Ainda sobre a troca de tiros, duas pessoas foram detidas, sendo uma delas baleada no confronto e socorrida ao Hospital Municipal de São João de Meriti. Um terceiro criminoso não resistiu aos ferimentos e acabou morto.

