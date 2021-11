Meriti realiza Festival de Atletismo Unificado das Olimpíadas Especiais - Divulgação/ PMSJM

Publicado 29/11/2021 19:03

Cerca de 50 atletas adultos com deficiência intelectual participaram, na Vila Olímpica de São João de Meriti, no bairro Grande Rio, do Festival de Atletismo Unificado das Olimpíadas Especiais. Os alunos competiram com outros que não possuem deficiência em provas de campo e pista, arremesso de peso, corrida e salto. O projeto da Prefeitura de São João de Meriti contou com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer.



Atleta líder Brasil, Paulo Vitor Menezes destacou a importância do esporte na vida das pessoas que possuem algum tipo de limitação intelectual: “O esporte é capaz de mudar a realidade de muita gente. As Olimpíadas Unificadas promovem a inclusão e são um porta voz na vida desse grupo. O esporte modificou minha vida, cresci ouvindo que não teria capacidade de chegar até aqui, hoje sou um atleta formado, já viajei para Dubai representando o Brasil. As práticas esportivas foram fundamentais para todo meu desenvolvimento intelectual”.



Incentivadora e mãe de três atletas do projeto, a meritiense Alexandra dos Santos comentou que com as atividades esportivas, o desenvolvimento da parte motora e física de seus filhos melhoraram muito.



“Tenho três filhos especiais, dois são gêmeos e autistas, já minha filha é cadeirante, eles fazem parte desse projeto desde o início. Eu sempre falo: procure os projetos de inclusão da Vila Olímpica, pois meus filhos melhoraram muito. Retornar às atividades depois do isolamento foi fundamental”.



Da esquerda para a direita: Gabriel dos Santos, atleta; Alexandra dos Santos, mãe e David Alexandro dos Santos, atleta e irmão do Gabriel Beto Franzem

Presentes no Festival, o Prefeito Dr. João e o responsável pela pasta, Dinho Meriti, destacaram a importância da atuação exercida: “Ações como essa são de grande importância no município, pois ajudam a promover a inclusão, integração, desenvolvimento social e psicomotor desses alunos, além de outras experiências que a prática esportiva proporciona. Estamos muito felizes em mais uma vez poder abrir as portas da nossa Vila Olímpica para um evento tão importante quanto esse”.

O secretário de Esporte e Lazer Dinho Meriti e prefeito Dr.° João Beto Franzem