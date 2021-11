Morro do Cobra recebe 6º Gabinete Itinerante Valdecy da Saúde - Divulgação

Publicado 26/11/2021 17:08

Pela sexta vez, moradores de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, tiveram a oportunidade de conversar diretamente com o deputado estadual Valdecy da Saúde em mais um Gabinete Itinerante. Só nesta sexta-feira, dia 26 de novembro, na edição Morro do Cobra, mais de 100 pessoas foram atendidas.



A meritiense Julimar comentou que a ação traz para o morador o sentimento de inclusão e valorização da Baixada: “Nós queremos uma Baixada melhor. E com a presença do Valdecy aqui, nos motiva a acreditar no futuro”.



Na oportunidade, o parlamentar apresentou ações que realiza na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), e também ouviu as demandas do bairro.



Valdecy conta que sair do conforto de um gabinete e ir para a rua é o que faz desde o começo de sua vida parlamentar:



“Esse Gabinete Itinerante é um motivo de muito orgulho. Poder olhar no olho de cada morador, ouvir as sugestões e tentar melhorar a vida destas pessoas é gratificante. Honrar cada voto de confiança no nosso trabalho me impulsiona para continuar nesta missão que não é só minha, mas de toda a equipe que trabalha comigo. Agradeço a todos e até a próxima!".



De acordo com a equipe do deputado, o Gabinete Itinerante poderá acontecer em outras cidades fluminenses, assim atendendo moradores de outras regiões.