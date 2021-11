"Intensivão" da vacinação contra a covid-19 acontece nesta quinta (25) em Meriti - Divulgação

"Intensivão" da vacinação contra a covid-19 acontece nesta quinta (25) em MeritiDivulgação

Publicado 24/11/2021 23:40

Nesta quinta-feira, 25 de novembro, o município de São João de Meriti promove mais uma edição do “intensivão” da vacinação contra covid-19, exclusivo para quem ainda não tomou a primeira e segunda dose do imunizante. O atendimento será realizado no Posto de Saúde do Coelhinho e no do Gato Preto, das 9h às 15h, para homens e mulheres, a partir de 12 anos.



Para receber o imunizante, é necessário levar documento de identidade com foto e CPF ou cartão do SUS. Documentos digitais serão aceitos se acompanhados da identidade com foto. Os menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou de um responsável.



Até a última divulgação, 248.517 meritienses haviam sido imunizados com a primeira dose, com a segunda 131.285 e com dose única 8.827.



Confira os endereços dos Postos:



- Posto de Saúde do Coelhinho: Rua Carminda, s/n° - Coelho da Rocha.



- Posto de Saúde do Gato Preto: Rua Maria das Dores Andrade e Silva, s/n° - no Campo do Castelinho.