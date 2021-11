O homem foi capturado por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) - Imagem de internet

Publicado 23/11/2021 20:44

Um homem com 13 anotações criminais por roubo e furto foi preso no Centro de São João de Meriti, após monitoramento do Setor de Inteligência da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC).



Segundo os policiais da especializada, o criminoso respondia por crimes realizados em estabelecimentos comerciais nos municípios de Belford Roxo, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Petrópolis e Rio de Janeiro.



O Homem, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado ao sistema penitenciário, e cumprirá mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara de Bangu.