Publicado 23/11/2021 20:12 | Atualizado 23/11/2021 20:18

Entre os dias 24/11 e 23/12, a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Direitos Humanos e Igualdade Racial e da Subsecretaria de Turismo, promove a Feira Natalina de Artesanato e Artes Meritiense. O evento tem como objetivo incentivar a produção artesanal e valorizar o profissional local.



A feira acontece na Praça da Matriz, no Centro do município, das 9h às 17h.



A pasta informa que para participar do projeto, o artista deve estar inscrito no Programa de Artesanato e Arte Meritiense. Para se cadastrar, basta procurar a Subsecretaria de Turismo, localizada no Edifício Antares, na Av. Presidente Lincoln, n° 911, sala 333.