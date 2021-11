Dia do Agente de Combate às Endemias, em São João de Meriti - Divulgação

Agentes de combate às endemias (ACE) que atuam na prevenção e controle de doenças como dengue, chagas, leishmaniose e malária, foram homenageados pela Prefeitura de São João de Meriti, com uma manhã de confraternização com palestras, rodas de conversa e café da manhã.



Em 36 anos de profissão, o agente e superintende de Vigilância Sanitária, Emilson Xexéu, falou sobre a relevância de seu trabalho: “A importância desse agente reflete na baixa dos números de casos de doenças como dengue, zica e chikungunya, além dos cuidados para erradicarmos a covid-19 no município. Nosso time conta com cerca de 240 homens que têm atuado como verdadeiros heróis, principalmente em épocas de pandemia".



A subsecretária em Vigilância em Saúde, Virgínia Siqueira agradeceu a todos os agentes pela dedicação e comprometimento que vem sendo desempenhado em favor da população. “Queremos elogiar a excelência dos nossos técnicos. Esse evento foi pensando para, além de motivá-los, lembrá-los de que o verão está chegando e que devemos ficar muito atentos às atividades do dia a dia e também ao papel socioeducativo que cada um tem perante à sociedade”, disse Virgínia.



O servidor Suzimar Roberto da Silva, de 62 anos, atua há 33 anos no ramo e, 21 deles, no município. Para ele, o trabalho é a ponte que liga os moradores da região aos serviços da prefeitura, com vistoria de residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos em busca dos focos endêmicos. “Nosso serviço tem sido muito valorizado e a gente reconhece isso no baixo índice de taxas de endemias na cidade. É o reflexo da nossa dedicação em favor do próximo e eu tenho muito orgulho disso”, conta.