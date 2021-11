Peças e o veículo encontrado foram encaminhados à Delegacia de Polícia - Divulgação

Equipes do Grupamento de Ações Táticas do 21º BPM identificaram um desmanche clandestino de veículos roubados no bairro Jardim Metrópole, em São João de Meriti. No local, um automóvel foi recuperado.



Segundo detalhes da ação realizada nas proximidades da rua Tucão, uma equipe estava em patrulhamento quando se deparou com barricadas instaladas por criminosos que impediam a chegada dos agentes em uma certa região. Ao se aproximarem, PMs descobriram que o ponto em questão se tratava de um desmanche ilegal de veículos furtados.



Diante dos fatos, peças e o veículo encontrado foram encaminhados à Delegacia de Polícia.



O 21º BPM reforça que todas as barricadas que impediam a entrada de veículos de moradores e serviços essenciais foram retiradas.

Para impedir a entrada dos agentes, criminosos instalaram barricadas na região Divulgação