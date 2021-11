Policiais Militares do 21º BPM apreenderam sacolas contendo farto material entorpecente e um rádio transmissor - Divulgação/ 21º BPM

Publicado 17/11/2021 21:44

Policiais do 21º BPM entraram em confronto com criminosos da comunidade do Castelinho, em São João de Meriti, durante patrulhamento para coibir o roubo de cargas e de veículos. Agentes afirmam que três indivíduos, ao avistarem a guarnição, iniciaram os disparos de armas de fogo.



Segundo detalhes da ação que ocorreu na Rua Peri, em Éden, um dos suspeitos que portava uma pistola marca Taurus, foi baleado e socorrido, imediatamente, para o Hospital Municipal de São de Meriti. O estado de saúde do indivíduo não foi informado.



Após cessar-fogo, outros dois suspeitos foram flagrados com uma sacola contendo farto material entorpecente e um rádio transmissor.



Diante dos fatos, a equipe encaminhou a ocorrência para registro.